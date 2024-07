Miranchuk saluta l’Atalanta, “sono molto riconoscente”

agenzia

Il russo passa all'Atlanta United: 'Nerazzurri nel cuore'

BERGAMO, 31 LUG – “Sono molto riconoscente per questi 4 anni… per l’esperienza che ho fatto e per aver fatto parte di questa squadra!”. Inizia così il saluto all’Atalanta di Aleksey Miranchuk, passato ufficialmente ieri a titolo definitivo all’Atlanta United nella Mls. Con i bergamaschi ha trascorso tre annate non consecutive per il prestito al Torino nel 2022-2023: “Voglio ringraziare la squadra, il club e lo staff che ha lavorato con me in questi anni. Voglio dire grazie anche a tutti i tifosi e fan: qui mi sono sempre sentito amato, i tifosi dell’Atalanta sono quelli al tuo fianco nei momenti belli e brutti”, prosegue l’attaccante russo, 13 gol e 18 assist in 98 partite in nerazzurro. “Ormai il mio viaggio italiano è giunto al termine ma con bei ricordi e un trofeo che mi ricorderà sempre il tempo, la gente, l’amore, la città! – chiude Miranchuk -. Atalanta, rimani sempre nel mio cuore. Grazie di tutto! Il vostro Mira59”.

