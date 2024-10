Mls: doppietta Messi, Miami è prima nella stagione regolare

agenzia

L'Inter vince 3-2 in casa dei Crew campioni in carica

ROMA, 03 OTT – Grazie ad una doppietta di Lionel Messi, l’Inter Miami ha ottenuto un’importante vittoria in casa dei Columbus Crew (3-2), campioni in carica della Mls. Il 3-2 in Ohio assicura in anticipo al team della Florida il primo posto al termine della stagione regolare e la conquista del ‘Supporter’s shield”, il trofeo assegnato alla squadra leader. I play-off cominceranno il 23 ottobre prossimo. Il 37enne Messi, fa poco tornato da una pausa di due mesi per infortunio, ha realizzato 17 gol e 15 assist in 17 partite di campionato disputate in questa stagione, uno in meno rispetto al compagno di squadra Luis Suarez, anche lui a segno contro i Crew. “Sono felice di aver raggiunto questo primo obiettivo e di poter pensare a quello che verrà – ha commentato il fuoriclasse argentino guardando ai playoff -. Noi avremo il grande vantaggio di giocare tutte le partite in casa, che è quello che stavamo cercando. Siamo molto forti in casa”.

