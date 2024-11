Mls: l’ argentino Mascherano è il nuovo tecnico dell’Inter Miami

agenzia

Allenerà Leo Messi e altri ex compagni del Barcellona

ROMA, 26 NOV – L’Inter Miami ha nominato l’ex centrocampista argentino Javier Mascherano come nuovo allenatore, al posto del dimissionario Gerardo ‘Tata’ Martino. Il club di Major league soccer (Mls) ha così scelto un ex compagno di squadra al Barcellona della sua stella, Leo Messi, nonchè di altri due ex blaugrana come Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suarez. Mascherano di recente ha allenato l’Under 20 argentina e quindi la selezione che ha gareggiato alle Olimpiadi di Parigi. “Poter guidare un club come l’Inter Miami è un onore per me e un privilegio che cercherò di sfruttare al meglio – ha detto Mascherano e non vedo l’ora di aiutare il club a raggiungere nuove vette”. In questa stagione, Miami ha dominato la stagione regolare di Mls, battendo il record di punti ma è stata subito eliminata dai playoff per il titolo dalla squadra di Atlanta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA