MLS: Messi e Suarez saltano l’All-Star Game

Infortunati dopo la Coppa America, niente 'match delle stelle'

MIAMI, 23 LUG – Niente All-Star Game per le due stelle dell’Inter Miami Lionel Messi e Luis Suarez. I due ex del Barcellona sono infatti alle prese con dei problemi fisici che impediranno loro, secondo quanto ha fatto sapere il club della Florida, di scendere in campo mercoledì a Columbus, in Ohio, nella ‘partita delle stelle’ che una selezione dei migliori giocatori della Major League Soccer giocherà contro quella del campionato messicano. “Messi non è disponibile a causa di un infortunio a una caviglia (quello riportato nella finale di Coppa America ndr) – è scritto in una nota della società -, mentre Suarez, tornato qui nei giorni scorsi dopo 40 giorni di impegni con la sua nazionale, ha problemi a un ginocchio”. L’Inter Miami ha precisato che Messi e Suarez salteranno anche la partita di sabato prossimo contro i messicano del Puebla per il primo turno della Leagues Cup, trofeo di cui il team di Miami è detentore.

