Modric di presenta, Milan non può accontentarsi del terzo posto

'Vincere è il mio obiettivo, ma bisogna essere umili e lavorare'

MILANO, 04 AGO – “Tutti ricordiamo che il Milan è una delle squadre migliori al mondo, capace di vincere sette Coppe del Mondo. Non bisogna accontentarsi della qualificazione della Champions, è l’obiettivo minimo. Deve lottare per i trofei, per questo sono venuto qui”: lo dice Luka Modric durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan. “Vincere è il mio obiettivo – aggiunge il campione croato – e deve essere quello di tutti. Ma bisogna essere umili, lavorare sodo per tornare ad alti livelli, avere un gruppo solido. A me piace vincere. Sono molto competitivo, voglio portare questo alla squadra”.

