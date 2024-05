Modric, vincere la mia sesta Champions sarebbe incredibile

agenzia

'Non immaginavo di arrivarci,comunque domani 50% chance a testa'

ROMA, 31 MAG – “Siamo felici di stare qui, e con grande fiducia per giocare la partita più importante. Sembrava incredibile che potessimo arrivare a un momento come questo, ma ora ci siamo e dobbiamo sfruttarlo. Per me vincere sei volte la Champions sarebbe qualcosa di inimmaginabile, davvero impressionante”. Alla vigilia della finale di Wembley (“è sempre fantastico giocare in questo stadio”) per il Real Madrid parla anche Luka Modric, leggenda delle ‘merengues’ e già cinque volte vincitore, dal 2014 a oggi, della massima competizione continentale. “Per noi non è stata la settimana più tranquilla – dice ancora il croato -: tutti ci danno per favoriti, però noi non la pensiamo così. Io dico 50% a testa, perché il Borussia è forte ed è reduce da una grande stagione. Comunque abbiamo sempre dimostrato che anche quando le cose non si mettono bene, noi continuiamo a batterci. Ma spero che non ce ne sia bisogno”.

