Monaco, insulti razzisti a Singo dopo infortunio Donnarumma

agenzia

Club interviene per tutelare suo giocatore 'aggredito' su social

ROMA, 25 DIC – “L’AS Monaco condanna con la massima fermezza le inaccettabili dichiarazioni razziste rivolte sui social network a Wilfried Singo dopo la partita contro il Paris Saint-Germain . Questi comportamenti non trovano spazio nello sport, né dentro né fuori dal campo, e sono in totale contraddizione con i valori che il Club difende. Il club dà il suo pieno sostegno a Wilfried”. Così il Monaco interviene, con una nota, per tutelare il suo giocatore che, dopo il contrasto con Donnarumma durante il match con il Psg nel quale il portiere ha riportato una brutta ferita al volto, ha ricevuto minacce e insulti razzisti sui social. E questo nonostante si sia scusato pubblicamente con l’ex del Milan, con il quale aveva parlato personalmente già dopo la fine della partita.

