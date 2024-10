Mondiale 2026: qualificazioni, il Brasile batte il Cile

agenzia

L'Argentina viene frenata dal Venezuela. Colombia ko in Bolivia

ROMA, 11 OTT – Il Brasile ha battuto 2-1 il Cile nella nona giornata delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026. L’Argentina, prima in classifica, ha pareggiato con il Venezuela. In difficoltà nelle qualificazioni e solo al quarto posto, il Brasile ha ottenuto tre punti preziosi contro una squadra cilena che rischia di perdere la qualificazione alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutivo dopo aver fallito la qualificazione per la Russia nel 2018 e il Qatar nel 2022. Giunta a Santiago con quattro sconfitte in cinque partite, la nazionale brasiliana ha incassato un gol al secondo minuto su una testa lobata di Eduardo Vargas. La squadra di Dorival Júnior, che non poteva contare su Vinicius Junior, ha pareggiato con Igor Jesus (45+1) prima di imporsi grazie a un tiro di Luiz Henrique (89). Il Brasile, cinque volte campione del mondo e che non ha mai perso una Coppa del Mondo, è quarto con 13 punti, mentre il Cile è nono e penultimo con cinque. Sono sei i posti utili per la qualificazione. In Venezuela, con Lionel Messi che ha giocato tutta la partita, l’Argentina è stata fermata al Monumental di Maturin. L’Albiceleste ha aperto il punteggio con Nicolas Otamendi (13′), ma lo storico marcatore della Vinotinto, Salomon Rondon, ha pareggiato (65′) di testa. “C’è solo una spiegazione: le condizioni del campo non erano soddisfacenti per giocare oggi. È ovvio”, ha detto l’allenatore albiceleste Lionel Scaloni. “È stato molto difficile. Questo rende il gioco molto brutto, molto difficile, non potevamo fare due passaggi di fila”, ha detto anche Messi. Seconda in classifica, la Colombia ha perso la sua invincibilità contro la Bolivia, praticamente invincibile quando gioca a El Alto, a 4.150 metri di altitudine. Risultati e classifica dopo le partite della nona giornata giovedì: Bolivia-Colombia 1-0 Ecuador-Paraguay 0-0 Venezuela-Argentina 1-1 Cile-Brasile 1-2 Da giocare: Perù-Uruguay