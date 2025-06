Mondiale club: 1-0 al Botafogo, il Palmeiras ai quarti

agenzia

Il derby brasiliano deciso ai supplementari da Paulinho

ROMA, 28 GIU – E’ il Palmeiras la prima squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale per club. Nel derby brasiliano col Botafogo, disputato a Philadelphia, la squadra di San Paolo ha sconfitto 1-0 i rivali carioca dopo i tempi supplementari, dato che al 90′ il risultato era fermo sullo 0-0. La rete decisiva è stata segnata al 10′ del primo supplementare da Paulinho, vantaggio che il Palmeiras è riuscito a difendere fino al termine nonostante fosse rimasto in dieci nel finale per l’espulsione di Goemz per doppia ammonizione. L’avversaria dei paulisti sarà la vincente del match tra il Benfica e il Chelsea.

