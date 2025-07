agenzia

Decide il match una doppietta di Joao Pedro

ROMA, 08 LUG – Il Chelsea è la prima finalista del Mondiale per Club 2025. I Blues, nella semifinale giocata al MetLife Stadium di New York, hanno battuto 2-0 il Fluminense grazie alla doppietta di Joao Pedro a segno al 18′ del primo tempo e all’11’ della ripresa. Domani è in programma la seconda semifinale che vedrà di fronte Psg e Real Madrid.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA