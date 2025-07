Mondiale club: 2-1 all’Al-Hilal, Fluminense in semifinale

agenzia

Nella prima partita dei quarti giocata a Orlando

ROMA, 04 LUG – Il Fluminense batte 2-1 l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ed é la prima squadra semifinalista del Mondiale per club, al termine dei quarto giocato a Orlando (Florida). I brasiliani ora aspettano l’esito di Palmeiras-Chelsea, che si gioca nella notte italiana a Filadelfia. Fluminense in vantaggio grazie alla rete di Martinelli al 40′ del primo tempo, pareggio di Marcos Leonardo in avvio di ripresa e gol decisivo di Hercules a 20′ dalla fine. Sull’1-0 l’intervento del Var ha cancellato un rigore che era stato concesso ai sauditi dall’arbitro olandese Makkelie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA