Mondiale club: Acerbi a tifoso del Psg, ‘ti sfondo di botte’

agenzia

Difensore a muso duro dopo provocazione su finale di Champions

MILANO, 20 GIU – Episodio di nervosismo in casa Inter, durante gli allenamenti a Los Angeles per il Mondiale per Club. Protagonista il difensore nerazzurro Francesco Acerbi, che ha risposto a muso duro ad un tifoso che si è presentato, nel momento dedicato ad autografi e selfie, con una maglia del Paris Saint-Germain inneggiando ai parigini e a Barcola, riferendosi al dribbling subito da Acerbi durante l’ultima finale di Champions League. Parole che hanno fatto scattate il giocatore interista che, come si vede in un video diventato subito virale sui social, con l’aiuto di un traduttore ha risposto con durezza: “Io sono una persona seria e non mi piace essere preso per il c… Se mi fai ‘Acerbi-Barcola’ no, non va bene, perché io sono matto e ti sfondo di botte”.

