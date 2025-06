Mondiale club: B.Dortmund batte 1-0 l’Ulsan, prima nel Gruppo F

agenzia

Agli ottavi affronterà la seconda del girone dell'Inter

ROMA, 25 GIU – Il Borussia Dortmund batte 1-0 i corani dell’Ulsan con un gol di Svensson al 36′ e chiude in vetta al Gruppo F del Mondiale per club in corso negli Usa. I tedeschi approfittano dello 0-0 tra Fluminense e Mamelodi: i brasiliani conquistano comunque il secondo posto del girone. Agli ottavi il Dortmund affronterà la seconda del Gruppo E ovvero una tra Inter, River Plate o Monterrey.

