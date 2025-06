Mondiale club: Benfica-Bayern Monaco 1-0, anche portoghesi a 8/i

agenzia

Decisivo il gol di Schjelderup a inizio primo tempo

ROMA, 24 GIU – Il Benfica ha battuto 1-0 il Bayern Monaco in una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per club, giocata a Charlotte, e si è qualificato per gli ottavi di finale chiudendo al primo posto nel girone C e mostrando più determinazione della formazione bavarese, che era già qualificata per il turno successivo. A decidere il match è stata una rete del norvegese Andreas Schjelderup all’inizio del primo tempo (13′). Il Benfica affronterà il Chelsea o l’Espérance di Tunisi agli ottavi, sabato a Charlotte. Il Bayern affronterà il Flamengo, domenica a Miami.

