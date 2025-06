Mondiale club: Boca Juniors-Benfica 2-2

agenzia

Espulso Belotti per un fallo di gioco

ROMA, 17 GIU – Gli argentini del Boca Juniors e i portoghesi del Benfica hanno pareggiato 2-2 nell’esordio al Mondiale per club. La partita si è giocata all’Hard Rock Stadium di Miami. I gialloblu hanno sfruttato i primi minuti di gioco per mettere a segno due reti con Merentiel (21′) e Battaglia (27′). Nel recupero del primo tempo l'”argentino” Di Maria ha accorciato le distanze su rigore (48′) per il Benfica. Infine la rete del pareggio dei lusitani è stata firmata da un altro argentino, l’esperto difensore Otamendi (84′). Da segnalare l’espulsione di Belotti al 72′ per un fallo di gioco. Nel finale espulso anche Figal del Boca Juniors.

