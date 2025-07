Mondiale club: Borussia batte Monterrey e vola ai quarti

agenzia

Decisiva la doppietta di Guirassy. Punteggio finale 2-1

ROMA, 02 LUG – Con una doppietta di Guirassy il Borussia Dortmund ha sconfitto 2-1 i messicani del Monterrey conquistando il pass per i quarti di finale del Mondiale per club. Al Mercedes Benz Stadium di Atlanta i tedeschi sono partiti forte e nei primi 24 minuti si sono portati sul 2-0. Il Monterrey ha accorciato le distanze al 48′ con Bertrame. Ora il Borussia Dortmund sfiderà il Real Madrid per un posto in semifinale.

