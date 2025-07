Mondiale club: Cambiaso, è stata un’esperienza bellissima

agenzia

"Stasera abbiamo incontrato squadra tra le più forti al mondo"

TORINO, 01 LUG – “È stata comunque una bella partita, abbiamo incontrato una squadra che è una delle più forti al mondo. Un po’ di rammarico c’è”. Così il difensore bianconero Andrea Cambiaso, dopo la sconfitta subita contro il Real a Miami negli ottavi del Mondiale per club A ripensare alla sconfitta subita dal City “sono due partite diverse – ha commentato -. Col Manchester è andata male, ma oggi eravamo molto più concentrati” e del torneo in generale aggiunge: “Sicuramente è stata un’esperienza bellissima, perché abbiamo incontrato due delle squadre più forti al mondo, dobbiamo essere orgogliosi”. Per la stagione alle porte dopo l’estate, “sono stati giorni utili per conoscerci, ma credo che la stagione nuova verrà affrontata in modo diverso e adesso è il momento di andare a casa e di riposarci”.

