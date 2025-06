Mondiale Club: Carboni commosso, il gol è per la mia fidanzata

agenzia

Chivu, non giocava da otto mesi bello vederlo felice

MILANO, 21 GIU – “Dedico questo gol alla mia fidanzata”: e’ commosso Valentino Carboni che ai microfoni di Dazn confessa la propria commozione. Il giovane nerazzurro ha segnato il gol che ha regalato la prima vittoria ai nerazzurri nel Mondiale per Club. Felice anche il suo allenatore, Cristian Chivu: “Carboni era alla prima partita dopo la rottura del crociato, non giocava da otto mesi. Ha lavorato tanto per recuperare, vederlo felice a me fa piacere”.

