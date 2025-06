Mondiale Club: Chivu, col River ci aspetta partita difficile

agenzia

'Sono la storia del calcio sudamericano'

MILANO, 25 GIU – “Ci aspetta una partita difficile, come lo sono state le altre due. Sono squadre che vogliono fare bella figura, che ti rendono difficile ciò che vorresti proporre e non è mai semplice. Hanno anche una condizione fisica migliore rispetto alle squadre europee. Bisogna accettare questa sfida e trovare energie per essere sempre pronti, all’altezza per affrontare una partita del genere”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa prima della partita contro il River Plate di stanotte negli Usa nel Mondiale per Club. “Abbiamo una mentalità, tutte le partite vanno trattate con serietà, siamo in una condizione migliore. La qualificazione non è ancora centrata. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare in campo – ha aggiunto -. Cosa posso dire del River: è una buona squadra, con giocatori che hanno vissuto il calcio europeo, ci sono campioni del mondo, c’è Mastantuono che vedremo in Europa. Il River è la storia del calcio sudamericano, lo guardiamo con grande ammirazione”.

