Mondiale Club: Chivu ‘prova di carattere, orgoglioso Inter’

agenzia

'Gestire svantaggio non semplice, c'è stata voglia di vincere'

MILANO, 22 GIU – “Non la sento come una prima vittoria, perché con l’Inter ho vinto tante partite. Quello che mi fa piacere sono l’atteggiamento e la prova di carattere. Sono orgoglioso, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano”. Cristian Chivu commenta così la vittoria in rimonta della sua Inter contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. “Abbiamo fatto una buona gara, è stata una partita seria in cui abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e creare scompiglio, loro sono stati molto organizzati – aggiunge l’allenatore nerazzurro secondo quanto riportato dal sito internet del club – Mi ha fatto piacere la voglia di portare a casa la vittoria, non era semplice gestire lo svantaggio. Lautaro? Come sempre è competitivo, ha voglia di vincere, trascina tutti. Valentin l’ho portato io sotto età in Primavera, lo conosco fin da bambino: sono felicissimo per lui, il fatto che sia tornato dopo 8 mesi dall’infortunio al ginocchio con questo gol mi rende davvero felice”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA