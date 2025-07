Mondiale club: Chivu, sbagliato approccio e poi sfortunati

agenzia

Parole di Lautaro? A volte tiriamo fuori orgoglio e carattere

MILANO, 01 LUG – “Non abbiamo avuto l’approccio di chi voleva mettere tutto sul campo, abbiamo patito la loro intensità e pressione. Siamo stati un po’ presuntuosi, cercando il bello quando potevamo fare cose semplici. Ma eravamo questi, le energie che avevamo si sono viste. Ma abbiamo provato fino in fondo a ribaltare la partita, siamo stati anche sfortunati col palo interno e l’occasione per De Vrij”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Cristian Chivu, intervistato da Sport Mediaset dopo il ko contro il Fluminense. “Le parole di Lautaro? Siamo dei vincenti, a volte tiriamo fuori l’orgoglio e il carattere. Anche io ho detto in conferenza che tutti dobbiamo rimanere nella stessa barca, lui è entrato a gamba tesa. Ma questo vale per tutti, per una squadra e una società che vuole riscattare un’annata non semplice da gestire e vuole programmare con ambizione la prossima stagione”.

