Mondiale club: Donnarumma a Musiala, “Spero tu stia bene”

agenzia

Post del portiere con mani sul volto in lacrime

ROMA, 05 LUG – “Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te, Jamal Musiala”, così Gigi Donnarumma con un post sul proprio canale Instagram. Il portiere del Psg e dell’Italia mostra una foto dove lo si vede uscire dal campo in lacrime e con le mani sul volto, dopo l’incidente con l’attaccante del Bayern Monaco ai quarti del Mondiale per club. Donnarumma era uscito, protetto da un difensore, su un pallone a bordo campo ed ha involontariamente travolto l’attaccante dei bavaresi. Dopo lo scontro Musiala è rimasto a terra: i sanitari hanno chiamato una barella per portarlo fuori dal campo. Si teme un infortunio grave.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA