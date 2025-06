Mondiale club: Fifa, accordo di partnership con Pif

agenzia

Federazione, si aprono nuove opportunità per crescita calcio

ROMA, 05 GIU – La Fifa ha annunciato un accordo di partnership col fondo d’investimento sovrano saudita Pif per il mondiale per club al via il prossimo 14 giugno. Pif sarà partner ufficiale dell’evento in base ad un accordo, sottolinea la federazione calcistica internazionale, che riflette “la visione condivisa di consentire una maggiore partecipazione allo sport, aprendo nuove opportunità, promuovendo l’innovazione e coinvolgendo i tifosi di tutto il mondo. Con un focus sui giovani, la partnership offrirà opportunità ai giovani, supportando la Fifa nei suoi sforzi per coinvolgere e ispirare a livello di base”. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Pif come partner del Mondiale per club – ha commentato il chief business officer della Fifa, Romy Gai -. Insieme, non vediamo l’ora di realizzare un torneo storico che ispiri e unisca i tifosi di tutto il mondo. I partner credono nella nostra visione di rendere il calcio veramente globale. Il loro sostegno al torneo non solo sarà fondamentale per il suo successo, ma sosterrà anche gli investimenti a sostegno dello sviluppo del calcio per club in tutto il mondo”. “Pif è in prima linea nella crescita del calcio in tutto il mondo, grazie alla partnership con Concacaf annunciata lo scorso anno e al continuo investimento. Stiamo aprendo nuove opportunità per guidare la crescita di questo sport – il commento di Mohammed Al Sayyad, responsabile del marchio aziendale del fondo saudita -. Il calcio svolge un ruolo cruciale nella continua trasformazione dell’Arabia Saudita e, in qualità di Paese ospitante della Coppa del Mondo 2034, rafforza l’ambizione di far crescere il gioco a livello globale, creare nuove opportunità per tutti ed estenderne i benefici in Arabia Saudita e in ogni parte del mondo per le generazioni future”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA