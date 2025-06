agenzia

Una rete per tempo per i brasiliani

ROMA, 17 GIU – Esordio vincente per il Flamengo al Mondiale per club. I brasiliani hanno sconfitto 2-0 i tunisini dell’Esperance Tunis. Le reti sono state firmate da De Arrascaeta (17′) e da Araujo (70′). la partita si è giocata al Lincoln Financial Field di Filadelfia. Le due squadre sono inserite nel girone D con Chelsea e Los Angeles Fc.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA