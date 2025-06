Mondiale club: Fluminense-Ulsan 4-2

agenzia

Brasiliani si fanno rimontare poi nella ripresa segnano 3 gol

ROMA, 22 GIU – Poker del Fluminense ai sudcoreani dell’Ulsan nel gruppo F del Mondiale per club. I brasiliani vincono 4-2 e sono a un passo dalla qualificazione per gli ottavi di finale. Jhon Arias apre il match con un gol straordinario, mentre Freytes assicura la vittoria all’83’. Dopo il vantaggio di Arias, gli avversari pareggiano con Jin-Hyun e prima dell’intervallo la ribaltano con Won-sang. Nella ripresa il Fluminense ribalta il risultato grazie alle reti di Nonato, Freytes e Keno. Il Fluminense, che ora ha quattro punti nel Gruppo F come il Borussia Dortmund, avrà bisogno di un pareggio mercoledì contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns per passare il turno mentre l’Ulsan è definitivamente eliminato dalla competizione.

