Mondiale club: giovedì il sorteggio, Inter e Juve in 2/a fascia

agenzia

Nel 2025 il nuovo torneo Fifa a 32 squadre, 12 le europee

ROMA, 03 DIC – Inter e Juventus sono state inserite nella seconda fascia in vista del sorteggio della Coppa del mondo Fifa per club, che si svolgerà giovedì prossimo a Miami, alle 19 italiane. Il nuovo torneo, che si svolgerà dal 15 giugno al 14 luglio 2025 negli Stati Uniti, prevede la partecipazione di 32 squadre di tutto il mondo, divise in quattro fasce per completare i gironi della fase preliminare. Nella prima ci sono quattro squadre europee, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, tre brasiliane, Flamengo Palmeiras e Fluminense, e l’argentino River Plate. Tutta targata Uefa la seconda fascia, con Juve e Inter affiancate a Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica e Salisburgo. In terza e quarta fascia sono state inserite squadre americane, asiatiche, del Golfo Persico e dell’Africa. L’elenco della fascia 3 comprende Ulsan (Corea), Al Ahly (Egitto), Wydad (Marocco), Monterrey e Club Leon (Messico), Boca Juniors (Argentina) e Botafogo (Brasile), mentre la 4 vede Urawa Red Diamonds (Giappone), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), Espérance (Tunisia), Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Pachuca (Messico), Seattle Sounders e Inter Miami (Usa) e Auckland City (Nuova Zelanda). Il sorteggio dovrà rispettare diversi criteri, il principale dei quali prevede che nessuno degli otto gironi può presentare più di una squadra della stessa confederazione, ma essendo l’Uefa rappresentata da 12 club, quattro gironi presenteranno due formazioni europee.

