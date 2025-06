Mondiale club: il Los Angeles Fc è l’ultima qualificata

agenzia

Battuti ai supplementari 2-1 i messicani del Club America

ROMA, 01 GIU – Il Los Angeles FC è l’ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale per Club, che inizierà il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti. La formazione californiana si è imposta 2-1, dopo i tempi supplementari, contro i messicani del Club America. Una vittoria in rimonta per il Los Angeles: il Club America era passato in vantaggio al 19′ del secondo tempo grazie ad un rigore realizzato da Brian Rodriguez, al 44′ il pareggio di Igor Jesus. Il gol qualificazione lo ha messo a segno Denis Bouanga al 115′ su assist di Giroud. Il Los Angeles sarà inserito nel gruppo D insieme a Flamengo, Espérance e Chelsea. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è congratulato con il Los Angeles Football Club per la qualificazioni. “Congratulazioni al Los Angeles Football Club per la qualificazione alla nuovissima FIFA Club World Cup 2025. Vi auguro il meglio per questo torneo globale e inclusivo”.

