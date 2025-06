Mondiale Club: il Real Madrid con Alexander-Arnold e Huijsen

agenzia

I nuovi acquisti pronti per Xabi Alonso, torna Carvajal

MADRID, 11 GIU – Il Real Madrid ha annunciato la presenza dei suoi primi due acquisti, Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, e il ritorno del suo capitano, Dani Carvajal, per l’imminente Mondiale per Club. L’ex difensore del Liverpool, il giovane difensore centrale spagnolo e il terzino del Real, reduce da un grave infortunio al ginocchio, sono tra i 34 giocatori convocati dal nuovo allenatore Xabi Alonso, insieme alle stelle Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Jude Bellingham. Anche giocatori attualmente infortunati o incerti, tra cui i nazionali francesi Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Ferland Mendy, e l’uruguaiano Federico Valverde, sono inclusi nella lista pubblicata sui social media dal club spagnolo. Il Real Madrid, reduce da una stagione senza successi importanti, inizierà il torneo con il nuovo formato a 32 squadre il 18 giugno contro l’Al Hilal (Arabia Saudita), in quella che sarà la prima partita in panchina di Alonso per il Real Madrid, succeduto a Carlo Ancelotti.

