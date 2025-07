Mondiale Club: Infantino, “E’ iniziata l’età dell’oro per club”

agenzia

Presidente Fifa alla vigila della finale Psg-Chelsea

ROMA, 12 LUG – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato trionfante la Coppa del Mondo dei Club “la competizione di club di maggior successo al mondo” alla vigilia della finale tra Paris Saint Germain e Chelsea. “L’età d’oro del calcio di società è iniziata. Possiamo sicuramente dire che questo Mondiale per club è stato un enorme successo”, ha detto Infantino ai giornalisti alla Trump Tower sulla Fifth Avenue di New York, dove la Fifa ha appena aperto un ufficio. “Abbiamo sentito che finanziariamente non funzionerebbe, che nessuno è interessato, ma posso dire che abbiamo generato quasi 2,1 miliardi di dollari in entrate, per 63 partite – ha aggiunto – Che fa una media di $ 33 milioni per partita. Nessun altra competizione di club nel mondo si avvicina. È già la competizione di club di maggior successo al mondo”. Infantino ha anche replicato alle critiche: “Non dovremmo dire che l’opinione dell’Europa su questo è molto cattiva perché non è vero”, ha detto Infantino. “Tutte le squadre che sono venute qui sono state felici; alcune squadre che non sono venute perché non si sono qualificate ci hanno chiamato per vedere come potevano qualificarsi. Naturalmente mi sarebbe piaciuto avere qui Liverpool, Arsenal, Manchester United, Barcellona, Tottenham, AC Milan, Napoli ma bisogna qualificarsi e ci sono criteri diversi”. Una nuova formula per l’edizione del 2029? “Abbiamo creato qualcosa di nuovo, qualcosa che è qui per rimanere, qualcosa che sta cambiando il panorama del calcio di club”, ha concluso senza lasciar trapelare nulla.

