Mondiale club: Inter, primo allenamento negli Usa per Chivu

Attesi ultimi nazionali per preparare la sfida al Monterrey

MILANO, 13 GIU – Inizia la preparazione negli Usa per l’Inter verso l’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey di martedì prossimo. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno infatti svolto il primo allenamento nelle strutture dell’università Ucla di Los Angeles, dove l’Inter tra l’altro si allenò nella preparazione estiva 2009/10. Il gruppo non è ancora al completo, visto che devono arrivare gli ultimi nazionali (tra cui Lautaro Martinez), mentre nei prossimi giorni sono attesi negli Usa anche il presidente Giuseppe Marotta e il ds Piero Ausilio. Al termine del primo allenamento, il protagonista è stato il Kyle Kuzma, cestista dei Milwaukee Bucks di Nba, che ha fatto visita alla squadra scambiando battute coi giocatori nerazzurri e ricevendo in omaggio una divisa dell’Inter.

