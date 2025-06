Mondiale Club: Inzaghi ‘vede’ gli ottavi “Al Hilal in crescita”

agenzia

Sauditi 0-0 con Salisburgo, venerdì la sfida con il Pachuca

ROMA, 23 GIU – Il Salisburgo e l’Al Hilal hanno pareggiato 0-0 in una partita del girone H del Mondiale per club, giocata all’Audi Field di Washington. Un risultato che soddisfa soltanto in parte il tecnico della squadra saudita Simone Inzaghi, che comunque sottolinea i progressi dei suoi ed è ottimista sul futuro della sua squadra in questo torneo: visto che il prossimo avversario sarà il Pachuca ultimo nel gruppo a zero punti, la qualificazione agli ottavi è più che possibile, considerando che Real Madrid e Salisburgo, in testa con 4 punti, dovranno scontrarsi fra di loro. “Prima di questo torno avevamo solo quattro giorni di preparazione – le parole di Inzaghi – ma ho visto personalità e idee. Abbiamo controllato il possesso nel primo tempo e creato diverse occasioni, e alla fine contro il Salisburgo questo pareggio ci può stare, anche se avremmo potuto vincere”. Ora, quando in Italia saranno le 3 di venerdì, ci sarà il Pachuca, e Inzaghi è fiducioso perché “si comincia a vedere qualcosa del gioco che vogliamo proporre. Siamo solo all’inizio, ma la strada è quella giusta”. Anche perché è bene tenere presente, sempre secondo Inzaghi, che “il calcio dell’Arabia Saudita cresce anno dopo anno. Ci sono strutture, ambizione e una mentalità sempre più competitiva, e siamo qui in America per dimostrarlo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA