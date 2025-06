Mondiale Club: Juventus-Wydad Casablanca 4-1

agenzia

Doppietta di Yildiz e gol di Vlahovic, poker bianconero

ROMA, 22 GIU – La Juve dilaga anche contro il Wydad nella seconda giornata del Mondiale per Club e resta a punteggio pieno nel girone G. In avvio subito una chance per Lorch, ma al 6′ Yildiz propizia l’autorete di Boutouil e sblocca il punteggio. Il turco firma il raddoppio al quarto d’ora, al 25′ la riapre Lorch. Nella ripresa un palo nega il gol a Cambiaso, poi Kolo Muani spreca da pochi passi ma ci pensa ancora Yildiz a fare 3-1. Vlahovic cala il poker, su rigore, nel recupero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA