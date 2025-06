Mondiale club: la Juve in partenza, comincia la missione in Usa

agenzia

Ragazzi di Tudor pronti per il nuovo torneo, l'esordio giovedì

TORINO, 14 GIU – La Juventus è in partenza per l’America. Pochi minuti fa la squadra di Igor Tudor è arrivata all’aeroporto di Torino Caselle per il trasferimento negli States: è cominciata ufficialmente la missione Mondiale per club. Locatelli e compagni esordiranno giovedì prossime alle 3 ora italiana contro l’Al-Ain, a Washington, poi affronteranno il Wydad (domenica 22 alle 18 italiane) e il Manchester City (giovedì 26 alle italiane), con l’obiettivo di conquistare uno dei due posti del girone che garantisce la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA