Mondiale club: la prima di Inzaghi con l’Al Hilal é un pareggio

agenzia

Finisce 1-1 la sfida al Real Madrid di Xabi Alonso

ROMA, 18 GIU – Al Mondiale per club (gruppo H) é finita con un pareggio (1-1) la sfida tra il Real Madrid di Xabi Alonso e l’Al Hilal di Simone Inzaghi, alla prima panchina con la squadra saudita. Il Real, una delle squadre favorite per il titolo, all’Hard Rock Stadium di Miami é passato in vantaggio al 34′ con Gonzalo Garcia, partito titolare per l’assenza Kylian Mbappé. Il portoghese Ruben Neves ha pareggiato su rigore per l’Al Hilal al 41′. Le Merengues, apatiche e in sofferenza nel primo tempo, hanno mostrato un’altra determinazione nella ripresa, ma non sono riuscite a capitalizzare le occasioni, incluso un rigore calciato da Valverde e parato dal portiere Yassine Bounou (92′).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA