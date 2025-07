Mondiale club: Lautaro, chi non vuole restare vada via

agenzia

"Ko fa male, ho visto tante cose che non mi sono piaciute"

MILANO, 30 GIU – “C’è una cosa che voglio dire: qui bisogna voler restare. Il messaggio deve essere chiaro, chi vuole stare con noi resta, chi non vuole restare deve andare via. Non faccio nomi, è in generale. Noi siamo qui a fare di tutto, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute”. È l’attacco del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, intervistato da Dazn dopo il ko col Fluminense al Mondiale per club. “Io voglio lottare per obiettivi, perché siamo in una squadra importante che abbiamo riportato in alto. Il messaggio è chiaro, chi vuole restare per lottare per qualcosa di importante resta, chi non vuole arrivederci – ha proseguito -. Lottiamo tutti insieme, perdiamo tutti insieme. Io sono il primo responsabile come capitano. Chiedo scusa ai tifosi, un’altra sconfitta che fa malissimo, ma abbiamo lasciato tutto dentro il campo. Ora pensiamo a riposare”.

