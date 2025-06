Mondiale club: l’Inter Miami di Messi batte 2-1 il Porto

agenzia

Show dell'argentino che realizza su punizione il gol vittoria

ROMA, 19 GIU – L’Inter Miami di Lionel Messi batte 2-1 il Porto nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club in corso negli Usa. Proprio l’argentino è stato l’autore, su punizione, del gol vittoria per gli statunitensi al 9′ del secondo tempo. I portoghesi erano passati in vantaggio all’8′ con Samu su rigore. Di Segovia il gol del momentaneo 1-1 al 2′ della ripresa.

