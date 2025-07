Mondiale club: Locatelli, contro il Real abbiamo dato tutto

agenzia

"Abbiamo avuto un ottimo spirito di gruppo"

TORINO, 01 LUG – “Oggi abbiamo dato tutto, nonostante giocassimo con una squadra fortissima. Abbiamo avuto un ottimo spirito di gruppo, poi loro sono riusciti a segnare e noi no. L’unica partita in cui abbiamo fatto veramente male è quella col City”. A dirlo, intervistato su Canale 5, è stato il capitano bianconero, Manuel Locatelli, subito dopo l’eliminazione dal Mondiale per club, con la sconfitta per 0-1 contro il Real Madrid “La Juve – ha aggiunto il centrocampista – se esce non deve essere mai felice, però oggi abbiamo la consapevolezza di aver dato tutto. Col City siamo stati troppo remissivi, li abbiamo fatti giocare troppo”. “Ora non pensiamo all’anno prossimo, dobbiamo recuperare energie e staccare un po’. Anche noi ne abbiamo bisogno” ha concluso Locatelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA