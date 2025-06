Mondiale club: Mamelodi-Borussia Dortmund 3-4

agenzia

A segno per i tedeschi anche Jobe Bellingham, fratello di Jude

ROMA, 21 GIU – Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund 3-4 (1-3) in una partita della fase a gironi del Mondiale per club, giocata a Cincinnati. Sudafricani in vantaggio con Lucas Ribeiro all’11’ pt, poi tris del Borussia con Nmecha (16′ pt), Guirassy (34′ pt) e Jobe Bellingham (45′ pt). Nella ripresa quarto gol dei tedeschi, con un’autorete di Mudau (14′ st) e poi due volte a segno i Sundowns con Rayners (17′ st) e Mothiba (45′ st).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA