Mondiale club: Manchester City-Wydad Casablanca 2-0

agenzia

Nel primo tempo a segno Foden e Doku

ROMA, 18 GIU – E’ bastato il primo tempo al Manchester City per avere la meglio sul Wydad Casablanca, in un incontro del gruppo G del Mondiale per club giocato a Filadelfia. Con le reti di Phil Foden al 2′ e Jeremy Doku al 42′ gli inglesi hanno superato il primo ostacolo del torneo ed iniziato nel modo migliore la difesa del titolo. Il City ha chiuso in 10 per l’espulsione di Rico Lewis all’88’, rosso diretto, per un fallo su Samuel Obeng.

