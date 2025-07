Mondiale club: Maresca, Estevao subito con noi prima delle ferie

agenzia

Talento Palmeiras con il Chelsea per qualche giorno, poi ferie

ROMA, 05 LUG – Nella partita del Mondiale per club disputata quando in Italia era poco prima dell’alba Estevao, stella del Palmeiras, ha segnato un gol alla squadra, il Chelsea, che l’ha già acquistato per una sessantina di milioni di euro, bonus compresi. Adesso mentre quelli che fino a oggi sono stati i suoi compagni di squadra si imbarcano per tornare a San Paolo, lui rimane in America e si aggrega al gruppo del Chelsea qualificatosi per la semifinale contro un’altra squadra brasiliana, il Fluminense. Lo ha rivelato il tecnico dei ‘Blues’ londinesi Enzo Maresca. “Sì, Estevao ora viene con noi – le sue parole -. Avendo vinto, noi rimaniamo qui e lui starà con noi per un paio di giorni prima di andare in ferie. Ho parlato con lui dopo la partita, per noi è stata una serata perfetta perché il Chelsea ha vinto ed Estevao ha segnato. E’ stato un bene per noi e per lui”. Ma adesso perché deve aggregarsi al Chelsea, seppur per due-tre giorni, invece di andare in vacanza? “Estevao ha tanto talento, è un giocatore fantastico – la risposta di Maresca -, ma per me quando uno dal Sudamerica o da un’altra parte del mondo arriva in Europa ha sempre bisogno di un periodo di adattamento e noi proviamo ad anticipare i tempi affinché il ragazzo sia felice e continui ad amare il calcio. Vedrete che si adatterà, e per il Chelsea sarà un gran bene”. Di Estevao ha parlarto anche Cole Palmer, ‘stella’ dei Blues, che a fine partita, sul campo, si è fermato a parlare con il talento del Palmeiras, immortalato dalle telecamere. “Estevao? Si vede che è un grande giocatore – ha poi detto Palmer – e io non vedo l’ora di giocare assieme a lui. Anzi, non solo io ma un po’ tutta la squadra”.

