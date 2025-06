Mondiale Club: niente torneo per Taremi, è bloccato in Iran

agenzia

La guerra con Israele impedisce all'interista di partire

MILANO, 14 GIU – L’Inter non potrà avere a disposizione Mehdi Taremi per il Mondiale per Club. L’attaccante infatti è bloccato in Iran dopo l’attacco di Israele e la risposta di Teheran, che ha portato al blocco dello spazio aereo. Una situazione delicata che quindi non permetterà al club nerazzurro di avere a disposizione il giocatore, che per il momento resta in Iran.

