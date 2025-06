Mondiale club: nuova regola degli 8″ applicata la prima volta

agenzia

Turpin fischia il fallo al portiere del Mamelodi Sundowns

ROMA, 18 GIU – La regola recentemente introdotta dall’Ifab, che punisce il portiere che trattiene tra le mani il pallone per più di 8 secondi, pena la concessione di un calcio d’angolo a favore degli avversari, ha trovato la prima applicazione durante il Mondiale per club. Nella partita giocata a Orlando, l’arbitro francese Clement Turpin, infatti, ha punito l’estremo difensore della squadra sudafricana del Mamelodi Sundowns, Ronwen Williams, in occasione del match contro l’Ulsan HD. Turpin, dopo avere mimato il numero otto con le dita, ha interrotto il gioco e ha concesso un calcio d’angolo ai sud coreani.

