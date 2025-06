Mondiale Club: Paris SG-Atletico Madrid 4-0

agenzia

Poker Luis Enrique a Simeone, match in un caldo soffocante

ROMA, 15 GIU – Paris SG-Atletico Madrid 4-0 (2-0) in una partita del gruppo B del Mondiale per club giocata al ‘Rose Bowl’ di Pasadena davanti a 80.619 spettatori e svoltasi in condizioni climatiche estreme, a causa del caldo soffocante che ha colpito la California. Questa la successione delle reti: nel pt 19′ Fabian Ruiz, 46′ Vitinha; nel st 42′ Mayulu, 52′ Lee Kang-in (rigore).

