Mondiale club: portiere Auckland ‘abbiamo diritto di stare qui’

agenzia

16 gol in due partite per neozelandesi. 'Lavorato tanto'

ROMA, 24 GIU – “Ognuno ha il diritto di essere qui”: l’Auckland City ha incassato 16 gol in due partite (10 dal Bayern e 6 dal Benfica), e il suo portiere, Conor Tracey, rivendica il diritto di essere a pieno titolo al Mondiale per club anche se il 10-0 contro i bavaresi e il 6-0 contro i portighesi, evidenzia l’enorme divario tra le big d’Europa e le squadre del resto del mondo, a cominciare proprio da quelle dell’Oceania. L’Auckland ha provato a ‘limitare’ i danni, anche cambiando il portiere titolare, ma il risultato non è cambiato più di tanto. “C’è un’enorme differenza tra l’Europa e il resto del mondo, in particolare l’Oceania”, riconosce il portiere neozelandese. Auckland City ha vinto la finale della Oceania Champions League per 2-0 contro l’Hekari United di Papua Nuova Guinea ad aprile. “Sapendo che si tratta di un mondiale bisogna includere tutti, ciò include anche il nostro piccolo angolo nel Pacifico – spiega Tracey a Le Parisien -. Abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto, non è stato facile. Quindi penso che tutti abbiano il diritto di essere qui”. Nessuno dei giocatori dell’Auckland è professionista. Lo stesso Tracey si divide tra il lavoro di trasportatore in un’azienda farmaceutica e la sua passione per il calcio. E per partecipare al Mondiale ha dovuto prendersi un periodo di ferie e mettere da parte una parte del suo stipendio: “Penso di avere solo una o due settimane di ferie pagate. Il resto è denaro perso”. ma per coronare il sogno della sua passione calcistica Tracey non ci ha pensato su due volte: “Non ho mai fatto parte di un evento come questo. È incredibilmente unico”. Con l’entusiasmo di un bambino in un parco divertimenti, il portiere neozelandese spiega che attende “ogni partita con impazienza”. Lui e i suoi compagni hanno percorso 12.000 chilometri per partecipare a questo Mondiale per Club “è bellissimo giocare al calcio e far parte di qualcosa di così grande”.

