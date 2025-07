Mondiale club: prima diagnosi Musiala, 4-5 mesi di stop

agenzia

Frattura perone sinistro e lesione legamenti, oggi il rientro

ROMA, 06 LUG – Frattura del perone della gamba sinistra a cui si aggiunge la lesione dei legamenti: è questa la prima diagnosi per l’infortunio di Jamal Musiala, ieri in uno scontro con il portiere del Psg Donnarumma alla fine del primo tempo del quarto di finale del Mondiale per Club. Il giocatore del Bayern dovrebbe restare fermo almeno 4-5 mesi, anche se il Bayern Monaco ha deciso di ufficializzare tutto solamente quando sosterrà esami più approfonditi in Germania. Vista la dinamica si pensava che l’infortunio fosse ancora più grave. Il giocatore ieri è stato subito portato in ospedale. Oggi è previsto il rientro in Germania dove verrà sottoposto ad esami più approfonditi. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento per il giocatore, a cominciare da quello di Donnarumma, visibilmente scosso per l’accaduto. E non sono mancate le critiche verso il portiere del Psg, a cominciare da quelle del collega del Bayern Neuer.

