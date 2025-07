Mondiale club: Psg in semifinale, batte Bayern 1-0

agenzia

In gol di Doué e Dembelé. I francesi finiscono partita in nove

ROMA, 05 LUG – Il Paris Saint Germain batte 1-0 (0-0) il Bayern Monaco all’Atlanta Stadium e si qualifica per la semifinale del Mondiale per club. Decisivi i gol di Douè al 33′ del secondo tempo e Dembelé in pieno recupero al 52′ della ripresa. I francesi hanno terminato la partita in nove per le espulsioni di Pacho all’37’ del secondo tempo e di Lucas Hernandez al 47′ del secondo tempo. In semifinale i francesi affronteranno il 9 luglio la vincente tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

