++ Mondiale Club: Real in semifinale, batte 3-2 il Dortmund ++

Nel recupero 3 gol e un'espulsione. Blancos affronteranno il Psg

ROMA, 06 LUG – IL Real Madrid è la quarta semifinalista del Mondiale per club. I blancos battono 3-2 (2-0) il Borussia Dortmund e sfideranno il Paris Saint Germain nel prossimo turno del torneo. Per gli spagnoli in gol Gonzalo Garcia al 10′, Fran Garcia al 20′ e Kylian Mbappé al 49′ del secondo tempo. Per i tedeschi in rete Maximilian Beier al 48′ del secondo tempo e Serhou Guirassy su rigore al 53′ del secondo tempo. Per la semifinale il Real perde Dean Huijsen, espulso al 52′ del secondo tempo. Gli accoppiamenti per le semifinali: Fluminense-Chelsea – 8 luglio a New York; PSG-Real Madrid – 9 luglio a New York.

