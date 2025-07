Mondiale club: Real Madrid travolto 4-0, Paris SG in finale

agenzia

Domenica la sfida agli inglesi del Chelsea

ROMA, 09 LUG – Il Paris Saint Germain ha battuto 4-0 (3-0) il Real Madrid nella seconda semifinale del Mondiale per club giocata nel MetLife Stadium di New York. Domenica 13 luglio in finale i parigini affronteranno il Chelsea, che ieri ha eliminato il Fluminense. Le reti del PSG: tre nel primo tempo con Fabian Ruiz (doppietta) e Dembelé. Nei minuti finali della partita Gonzalo Ramos ha siglato il 4-0.

