Mondiale club: River Plate-Monterrey 0-0

Argentini in testa al gruppo E a pari punti con l'Inter

ROMA, 22 GIU – Termina 0-0 la sfida tra River Plate e Monterrey nel girone E (lo stesso dell’Inter) del Mondiale per club. Gli argentini, con 4 punti, sono in testa al girone dopo due giornate, davanti all’Inter per differenza di gol. I messicani del Monterrey, con due punti, dovranno battere i giapponesi di Urawa, già eliminati, nell’ultima giornata per sperare di passare agli ottavi di finale.

