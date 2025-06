Mondiale club: Scanavino ‘ci teniamo e daremo il massimo’

agenzia

Ad Juventus, molto contenti di continuare con Tudor

MILANO, 22 GIU – Il Mondiale per Club “è una competizione molto importante alla quale partecipano i migliori club al mondo e siamo orgogliosi di farne parte. Ci teniamo veramente tanto e daremo il massimo per arrivare fino in fondo”. Lo ha detto l’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, parlando ai microfoni di Dazn a Philadelphia, dove i bianconeri stanno affrontando i marocchini del Wydad AC nella seconda partita del gruppo G. “Siamo molto contenti di continuare con Tudor, anche la squadra lo segue molto”, ha aggiunto il dirigente a proposito della conferma dell’allenatore, “una normale conseguenze – ha detto – delle prestazioni della squadra nel finale di campionato. L’energia, la determinazione e la concentrazione che ha portato crescono di partita in partita”.

